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НовостиЭкономика17 июня 2026 6:31

69 партий арбузов из Узбекистана поставили в Ростовскую область

Более 1,3 тысячи тонн импортных арбузов завезли в Ростовскую область
Ангелина СКИБА
Арбузы прошли фитосанитарный контроль.

Арбузы прошли фитосанитарный контроль.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 11 июня 2026 года в Ростовскую область из Узбекистана завезли более 1,3 тысячи тонн арбузов (69 партий). Весь товар прошел фитосанитарный контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Продукция имела сертификаты. Также отобранные образцы проверили в лаборатории Донского филиала «ЦОК АПК». Карантинные объекты не обнаружили, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

После проверки выдали 69 актов о прохождении фитосанитарного контроля. После этого грузы отправили по адресам получателей.

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