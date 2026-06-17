63 выпускника в Ростовской области набрали 100 баллов на первых ЕГЭ

Результаты русскому языку станут известны не позднее 23 июня. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области стали известны итоги первых ЕГЭ по истории, литературе и химии, эти предметы выпускники 11-х классов сдавали 1 июня. О достижениях ребят рассказал заместитель губернатора Андрей Фатеев.

— Почти 89% выпускников успешно сдали первые экзамены: 1128 человек стали высокобалльниками, 63 выпускника получили по 100 баллов, — сообщил Андрей Фатеев.

По словам чиновника, высокие оценки поставили ребятам из Азовского, Аксайского, Зерноградского, Мясниковского, Октябрьского, Орловского, Пролетарского, Сальского районов, а также из Азова, Батайска, Волгодонска, города Гуково, Донецка, Новошахтинска, Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт.

Историю сдавал 2171 выпускник, из них 362 человека получили больше 80 баллов. На максимальные баллы оценили экзаменационные работы 11 выпускников.

Госэкзамен по литературе прошли 914 человек, из них 266 получили высокие баллы, а 27 – максимальные.

Знания по химии продемонстрировали 2123 выпускника, из них 500 набрали больше 80 баллов, 25 человек – 100 баллов.

— По сравнению с прошлым годом значительно улучшились результаты ЕГЭ по литературе: вырос средний балл, число высокобалльников и стобалльников. Это пока предварительные итоги, впереди еще резервные сроки и дополнительные дни, — уточнил Андрей Фатеев.

Результаты русскому языку станут известны не позднее 23 июня.

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