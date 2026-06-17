В парке Ростова-на-Дону им. М. Горького появился новый эко-мурал «Сберегаем вместе»

Фото: Анастасия Козлова

В парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось торжественное открытие экологического мурала «Сберегаем вместе». Некогда серая стена технической постройки обрела новый облик, превратившись в живописное полотно, воспевающее красоту главной водной артерии региона — реки Дон.

Экологическая инициатива реализована Сбером при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрации города Ростова-на-Дону, Ростовского областного отделения Русского географического общества, Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета и парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Фото: Анастасия Козлова

Идея объединила профессиональных художников и юных ростовчан. С помощью кистей и красок участники творческого процесса создали масштабный экологический пейзаж, который не только украшает пространство парка, но и напоминает жителям о богатстве и ценности донской природы.

- Ежегодно наши волонтеры участвуют в озеленении городов и районов Ростовской области, помогают очищать водоемы и реки, сохранять исчезающую донскую породу лошадей на «Территории Дончаков Гелиос» и многое другое. Эко-мурал, открытый в парке Горького - особенный проект, созданный вместе с детьми. Через творчество мы транслируем важнейшие ценности — любовь к родному краю и ответственность за его будущее. Уверен, новый арт-объект станет символом единения жителей и гостей Южной столицы России вокруг большой экологической миссии, - отметил Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Новый арт-объект гармонично вписался в концепцию благоустройства главного парка города и стал еще одним шагом в системной экологической работе, проводимой в регионе.

- Подобные инициативы решают сразу несколько задач: преображают городскую среду и формируют экологическое сознание у подрастающего поколения. Изображение реки Дон на мурале, в сердце Ростова, будет ежедневно напоминать тысячам отдыхающих о том, насколько уникальна и богата наша природа и как важно относиться к ней бережно. Открытие мурала - это не разовая акция, а часть большой системной работы, которую мы вместе с партнерами ведем по экологическому просвещению и созданию комфортной среды для жителей Дона. Впереди открытие новых экотроп и образовательных маршрутов, и я рад, что искусство становится проводником экологических ценностей для донских жителей, - подчеркнул Алексей Гринев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.