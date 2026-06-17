Ростовская область оказалась седьмой в стране по объемам жилищного строительства

По объемам строительства Ростовская область опережает Новосибирскую область и Башкортостан. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область оказалась на седьмом месте в России по объемам жилищного строительства, сообщает Домостройдон.ру.

По информации портала, по состоянию на середину июня на Дону строят 101,8 тысячи квартир общей площадью 4,73 млн кв. метров.

В основном делается упор на однокомнатные квартиры, в этом сегменте заложено 57 тысяч жилых помещений. Кроме того, застройщики предлагают 32,5 тысячи двухкомнатных квартир и около 10,2 тысячи трехкомнатных. На жилье с четырьмя и более комнатами приходится 2,1 тысячи квартир.

По объемам строительства Ростовская область опережает Новосибирскую область и Башкортостан. Возглавляют рейтинг Москва (строится 16 млн кв. метров), Московская область (8 млн кв. метров), Краснодарский край (7,96 млн кв. метров).

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