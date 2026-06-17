Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 13:25

Татьяну Юшковскую избрали главой Октябрьского района Ростовской области

Депутаты избрали главу администрации Октябрьского района Ростовской области
Ангелина СКИБА
Решение приняли на внеочередном собрании депутатов Октябрьского района.

Решение приняли на внеочередном собрании депутатов Октябрьского района.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в должности главы администрации Октябрьского района утвердили Татьяну Юшковскую. Об этом 17 июня сообщают местные власти.

Решение приняли на внеочередном собрании депутатов. Напомним, ранее управленец возглавляла район как врио главы администрации, а до этого была первым заместителем руководителя районной администрации.

С 2001 по 2023 год Татьяна Юшковская прошла путь от начальника бюджетного отдела до заместителя главы администрации - начальника финансово-экономического управления.

Сегодня при утверждении в должности главы районной администрации Татьяна Юшковская пообещала делать все возможное для дальнейшего развития муниципалитета.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В донском Главке МВД назначили нового начальника отдела дознания

Полковника полиции Алексея Сидорова назначили начальником отдела дознания в Ростовской области (подробности)