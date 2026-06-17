В Ростове задержали высокопоставленного следователя

В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя. Об этом пишет «Панорама»

Информацию подтвердил источник «КП-Ростов-на-Дону». С чем связано задержание сотрудника, пока неизвестно. Отметим, официальная информация о ситуации не поступала.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива. Их подозревают в хищении денег вкладчиков. По предварительным данным, от мошеннических действий пострадали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.

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