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НовостиПроисшествия17 июня 2026 15:11

В Ростове задержали высокопоставленного следователя

В Ростове сообщили о задержании высокопоставленного следователя
Елена РЕПИНА
В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя.

В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного следователя. Об этом пишет «Панорама»

Информацию подтвердил источник «КП-Ростов-на-Дону». С чем связано задержание сотрудника, пока неизвестно. Отметим, официальная информация о ситуации не поступала.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива. Их подозревают в хищении денег вкладчиков. По предварительным данным, от мошеннических действий пострадали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.

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