Специалисты минприроды проверили информацию о сбросах в реку Кумшак в Цимлянске

Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

В Цимлянске проверили состояние реки Кумшак, сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Ранее в соцсетях люди пожаловались на сброс сточных вод и неудовлетворительную работу очистных сооружений канализации. Также писали о заморе рыбы.

— В ходе выездного обследования, проведенного специалистом 16 июня, факт гибели водных биологических ресурсов не подтвердился, — прокомментировали в минприроды Дона.

Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору, добавили в министерстве. Всю информацию для дальнейшего реагирования передали в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Роспотребнадзор и минЖКХ Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

За ущерб архитектурному наследию с аграриев Ростовской области взыщут 7 млн руб.

Донскую агрокомпанию хотят наказать за ущерб объекту архитектурного наследия (подробности)