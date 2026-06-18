Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 9:00

Специалисты минприроды проверили информацию о сбросах в реку Кумшак в Цимлянске

Гибель рыбы не подтвердилась: в Цимлянске выяснили состояние реки Кумшак
Ангелина СКИБА
Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

В Цимлянске проверили состояние реки Кумшак, сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Ранее в соцсетях люди пожаловались на сброс сточных вод и неудовлетворительную работу очистных сооружений канализации. Также писали о заморе рыбы.

— В ходе выездного обследования, проведенного специалистом 16 июня, факт гибели водных биологических ресурсов не подтвердился, — прокомментировали в минприроды Дона.

Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору, добавили в министерстве. Всю информацию для дальнейшего реагирования передали в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Роспотребнадзор и минЖКХ Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

За ущерб архитектурному наследию с аграриев Ростовской области взыщут 7 млн руб.

Донскую агрокомпанию хотят наказать за ущерб объекту архитектурного наследия (подробности)