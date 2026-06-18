В Ростове-на-Дону прошла масштабная экологическая акция «Зелёный лук»

Фото: Максим Соколовский

В Ростове прошла масштабная экологическая акция «Зелёный лук», которая превратилась в настоящий фестиваль осознанного потребления. В Ростовской области проект реализован Сбербанком в сотрудничестве с благотворительным фондом «Надежда» и стал одним из самых ярких этапов всероссийской акции.

Всего по стране к акции присоединились 43 партнерские организации в 11 городах страны и более 8000 сотрудников банка. Вместе им удалось собрать свыше 3000 кг (более 12 000 единиц) одежды, текстиля и других вещей — их направили на благотворительную помощь нуждающимся и в переработку.

Фото: Евгений Чистяков

Главным событием для донской столицы в ходе акции стал модный показ, который прошел в июне при участии детей с особенностями развития — подопечных фонда «Надежда». Ребята выступили не только моделями, но и полноценными дизайнерами. В течение нескольких недель на мастер-классах юные таланты осваивали искусство апсайклинга и создавали уникальные образы из старых вещей. На подиуме зрители увидели настоящую палитру культур и стилей — от ярких национальных донских костюмов до современных коллекций, выполненных из переработанных материалов. Для многих ребят это стало первым выходом на профессиональный подиум и открытием новых творческих горизонтов.

- Поддержка волонтерства и социальной активности — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития нашего банка. В Ростовской области мы поддерживаем разные направления добровольчества, но с особым трепетом относимся к инклюзивным проектам, в которых участвуют дети с особенностями здоровья. Мы создаем для них пространство для творчества, общения и развития. Переработка старых вещей в что-то новое и уникальное - не первый опыт для нас. В прошлом году из старых джинсовых вещей мы сшили уютные и тёплые лежанки для кошек и собак. Тогда эстафету добра приняла инклюзивная мастерская «Лаванда», а готовые лежанки мы передали обществу бездомных животных «Шанс». Такие добрые инициативы являются примером эффективного взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора и социального предпринимательства. И реализуется по сей день, - отметила Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.

Всего в рамках «Зелёного лука» по всей стране прошло более 100 активностей, включая благотворительные ярмарки, свопы (обмен одеждой, книгами и растениями), лекции стилистов и эко-перформансы. В Волгограде художники рисовали на холстах из вторсырья, в Мурманске представили экомультфильм, а модные показы, помимо Ростова-на-Дону, прошли также в Екатеринбурге и Иркутске.