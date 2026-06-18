Ростовская область стала лидером по доле «Семейной ипотеки» среди крупных регионов России

Инфографика Домклик

В Ростовской области сохраняется стабильно высокий спрос на «Семейную ипотеку». В мае 2026 года 67,5% всех ипотечных средств в регионе было предоставлено именно по этой программе – это существенно выше среднероссийского уровня (50,8%) и один из самых высоких показателей среди крупных регионов. При этом, по данным аналитики Сбера, у жителей Дона заметно вырос интерес и к рыночным программам.

Как отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик», в мае текущего года продолжилась балансировка спроса на льготные и рыночные программы. Доля ипотеки с господдержкой по стране чуть превысила 60%, а базовая колеблется на уровне 37-38% в общем объёме выдач. Всего за месяц россияне оформили жилищные займы на общую сумму 230,5 млрд руб. – на 24% больше, чем в мае прошлого года. Основной прирост обеспечила базовая ипотека: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выдачи ипотеки по рыночным ставкам увеличились в 3,3 раза – с 26,1 млрд до 86,5 млрд рублей.

Фото: Евгений Чистяков

Ростовская область традиционно демонстрирует высокую социальную ориентированность ипотечного портфеля: большая часть (67,5%) всех выданных в мае 2026 года средств – это займы для семей с детьми. Выдачи по базовым программам составили 29,1%, ИТ-ипотека – 2,2%. В соседнем Краснодарском крае структура ипотечных выдач в мае сложилась похожим образом: 62,4% пришлось на семейную ипотеку, 29,9% - рыночные программы, 2% - ИТ-ипотека.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «В целом с начала 2026 года более 8,3 тысячи жителей Ростовской области оформили жилищные кредиты на общую сумму около 34 млрд рублей. Основным драйвером по-прежнему выступают государственные программы поддержки. 74% от всего объёма выданных с января по май средств (или 25 млрд рублей) пришлось на льготную «Семейную ипотеку». Рыночные программы, используемые в том числе для покупки готового загородного жилья, заняли чуть более 24% в общем портфеле выдач. Оставшиеся 1,8% оформили ИТ-специалисты по профильной программе».