Банк «Центр-инвест» нарастил объем выдачи льготных кредитов донским аграриям

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

На долю кредитной организации приходится 42,4% от общего объема льготных краткосрочных кредитов, выданных сельхозпроизводителям региона в рамках госпрограмм Минсельхоза.

В 2026 году донские сельхозпроизводители привлекли 5,9 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов для проведения сезонных полевых работ. Такие цифры озвучил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на предуборочном совещании в рамках «Дня донского поля». Из этой суммы 2,5 млрд рублей выдал банк «Центр-инвест», что составляет 42,4% от общего объема льготных кредитов. По итогам 2025 года доля банка составляла 24,4%.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Таким образом, сегодня практически каждый второй рубль, полученный аграриями региона по льготной программе, предоставлен банком «Центр-инвест». При этом доля просрочки клиентов банка — менее 1% от общего кредитного портфеля. На текущий момент кредитный портфель юридических лиц банка составляет 48,5 млрд рублей, из них более 50% — это кредиты предприятий сельского хозяйства.

- Как региональный банк мы несем ответственность за развитие наших клиентов и экономики региона. Именно в этом проявляется наша позиция и приоритеты стратегии устойчивого развития банка. Мы ведем честный открытый диалог с бизнесом и активно поддерживаем предприятия сельского хозяйства, — комментирует заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами Андрей Конев.

Банк «Центр-инвест» обладает значительным опытом кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли и является одним из самых активных уполномоченных банков, работающих в рамках механизмов льготного кредитования, поддерживаемых Министерством сельского хозяйства РФ.

Узнать подробнее обо всех программах льготного кредитования сферы АПК можно на сайте банка.

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