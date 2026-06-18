2000 квотируемых рабочих мест предлагают ветеранам боевых действий на Дону

Всего размещено 34,5 тысячи вакансий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Ростовской области предлагают около 2 тысяч квотируемых рабочих мест для ветеранов боевых действий. Всего же на цифровой платформе «Работа России» размещено 34,5 тысячи вакансий, которые также предлагаются ветеранам боевых действий, сообщают донские власти.

Ветераны боевых действий могут бесплатно пройти профобучение, профориентацию, получить психологическую поддержку и консультации по отрытию собственного дела. Для каждого разрабатывают индивидуальный план. Помощь оказывают персональные карьерные консультанты центров занятости населения.

Напомним, областной закон о квотировании рабочих предусмотрен для работодателей, у которых больше 35 сотрудников. Квота в таких организациях должна составлять 3% от среднесписочной численности работников.

Условия считаются выполненными при заключении трудового договора. От выполнения установленной квоты освобождаются работодатели-банкроты, а также компании, в которых сократилась среднесписочная численность работников или нет свободных рабочих мест.

— Механизм квотирования рабочих мест — это не просто норма закона, а конкретный инструмент для реализации государственной политики поддержки тех, кто проявил мужество и отвагу, вклад в социальную адаптацию бойцов на рынке труда, - сказал начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Добавим, ежемесячно, до 10 числа следующего за отчетным месяцем, работодатели должны подать сведения о свободных рабочих местах в органы службы занятости населения. По всем вопросам нужно обращаться в центр занятости населения по месту нахождения предприятия или организации.

- Если смотреть шире, квотирование – один из элементов большой системной работы, которую мы выстраиваем для возвращения бойцов к мирной жизни. Параллельно идет профессиональное переобучение, помощь в открытии собственного дела, психологическая поддержка семей, - отметил заместитель председателя комиссии Законодательного Собрания РО по взаимодействию с участниками СВО и поддержке членов их семей Максим Гелас.

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