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НовостиОбщество18 июня 2026 15:12

33 проекта из Ростовской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу организаций-победителей второго конкурса Фонда президентских грантов
Ангелина СКИБА
Общая сумма привлеченного грантового финансирования составила более 110 млн рублей.

Общая сумма привлеченного грантового финансирования составила более 110 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

33 проекта от некоммерческого сектора Ростовской области получили финансовую поддержку по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Всего от региона поступило 185 заявок на участие в конкурсе. Общая сумма привлеченного грантового финансирования составила более 110 млн рублей. Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству организаций-победителей во втором конкурсе Фонда президентских грантов.

- В 2026 году некоммерческий сектор региона добился серьезного успеха: по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов удалось привлечь более 188 млн рублей финансирования на реализацию общественных и социальных инициатив, - прокомментировал министр региональной политики Ростовской области Александр Никиточкин.

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