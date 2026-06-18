В Ростовской области легковой автомобиль врезался в КАМАЗ, водитель погиб

В Ростовской области случилась смертельная авария с легковым автомобилем и грузовиком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области произошла авария с легковым автомобилем и грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 18 июня в Песчанокопском районе, на автодороге «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, 75-летний водитель «Жигули» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В итоге легковой автомобиль врезался в КАМАЗ с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21074 от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

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