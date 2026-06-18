В Ростове руководителя регионального фонда обвиняют в махинациях с целевыми займами

В Ростовской области руководителю регионального фонда предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове директору региональной некоммерческой организации предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об это сообщает донской следком.

Установлено, что 53-летняя руководительница выдала целевые займы двум компаниям и около двух лет регулярно составляла заведомо ложные заключения по результатам проверок. Осознавая, что средства расходуются не по назначению и у заемщиков нет роста производственных показателей, она вводила в заблуждение контролирующие органы относительно законности использования бюджетных средств.

Впоследствии заемщики перестали исполнять обязательства по возврату денег. Тогда обвиняемая инициировала процедуры взыскания задолженности, которые были урегулированы за счет средств региональной гарантийной организации. В результате этой организации был причинен ущерб на сумму более 21 миллиона рублей.

- По уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении.

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