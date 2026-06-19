Активы зернотрейдера пытаются продать в Ростовской области

Аукцион собираются провести в июле. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области снова выставили на продажу активы известного зернотрейдера. На торгах планируют реализовать 100% уставного капитала предприятия, а также имущество, состоящее из нескольких земельных участков и объектов на них. Информацию опубликовали на портале ГИС Торги.

В частности, продаются зерновой терминал, склады и несколько судов: теплоходы и нефтеналивное судно. Площадь земельных участков, на которых расположено имущество — 19,74 га.

Размер уставного капитала хозяйственного общества — 2,3 млрд рублей. Численность работников — 300 человек.

Основанием для проведения аукциона стало распоряжение Росимущества. Начальная цена — 11,7 млрд рублей (НДС не облагается), шаг аукциона — 585 млн рублей (5%). Заявки будут принимать до 6 июля. Торги назначили на 9 июля 2026 года.

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