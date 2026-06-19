В Ростове прошел круглый стол по вопросам трудоустройства участников СВО

Фото: пресс-служба ТПП РО

В Ростове на площадке областной Торгово-промышленной палаты прошел круглый стол, посвященный поддержке ветеранов специальной военной операции, готовых открыть свое дело. Сегодня в стране действует более 150 федеральных законов, защищающих интересы бойцов, а для работодателей разработан масштабный пакет стимулирующих мер.

Сеник Аванесян, возглавляющий Комитет ТПП РО по патриотическому воспитанию, региональное отделение «Офицеров России» и Общественный совет проекта «Детский спорт», отметил особую важность деловых инициатив:

— Мы нацелены на реализацию ключевых направлений государственной политики. По инициативе нашего комитета в Ростовской области утверждена новая памятная дата: 1 июля — День ветеранов боевых действий», — подчеркнул он.

Начальник управления социального страхования ОСФР по Ростовской области Ирина Курганникова напомнила, что фонд регулярно софинансирует бизнес. Сейчас ведомство предлагает предпринимателям две основные программы.

Первая - обустройство рабочих мест: Компания может получить до 200 тысяч рублей за создание условий для сотрудников с инвалидностью I и II групп, а также для участников СВО с любой группой здоровья. Программа доступна юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, НКО и общественным организациям инвалидов.

Вторая - субсидирование найма.

В регионе активно учат участников СВО и их близких основам предпринимательства. Руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева поделилась первыми результатами регионального проекта «Новые возможности»:

— Мы пригласили бойцов и их семьи пройти подготовку в центре «Мой бизнес». Программа доказала свою эффективность: каждый третий выпускник курса успешно открывает собственное дело.

Тему профессионального развития и образования продолжила доцент кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС Евгения Кондратенко. Она отметила, что Южно-Российскому институту управления — филиалу Президентской академии — выпала честь обучать лучших из лучших, и совсем скоро состоится первый выпуск этих специалистов.

Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ДО «Ростовский» Южного филиала ПАО «ПСБ» Эдуард Авакян рассказал о о цифровых решениях банка:

— Ветеранам и их близким нужен не просто финансовый продукт, а надежный инструмент, который упростит жизнь. С этой целью создана карта — электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи». В Ростовской области картой-удостоверением «СВОи» от ПСБ уже пользуются более 12 000 ветеранов, — отметил Эдуард Авакян.

Кроме этого, руководитель группы по продажам и обслуживанию юридических лиц ПСБ в Ростове-на-Дону Ольга Белоусова представила комплексный проект банка «Новое звание — предприниматель», который помогает ветеранам найти свое призвание в мирной жизни.

Нина Данилова, руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия». Фото: пресс-служба РРО «Деловая Россия»

Резюмировала обсуждение руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.

— Для нас помогать ребятам, которые возвращаются с СВО, помогать нашей общей победе первостепенная задача. Как руководитель подкомитета по обращению лекарственных препаратов я делаю все, чтобы участники СВО получали своевременно лекарственные препараты и другие необходимые им вещи. Стараемся поддерживать ветеранов боевых действий и в гражданской жизни. Всячески вовлекаем их в наше деловое сообщество, поддерживаем и продвигаем их бизнес. Для "Деловой России" очень важно, чтобы наши солдаты, которые находятся на передовой, чувствовали поддержку и знали, что мы все рядом с ними. — пояснила Нина Данилова.