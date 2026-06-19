Осолонение Азовского моря может повлиять на рацион дельфинов-азовок

Дельфины-азовки могут питаться рыбой, ракообразными, моллюсками и даже водорослями. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону подняли тему об угрозах для дельфинов-азовок в Азовском море. В частности, на кормовую базу млекопитающих может повлиять рост солености моря. Об этом рассказал старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Андрей Кондаков.

— Современное увеличение солености Азовского моря и связанная с ним стратификация водных масс не оказывают воздействия на популяцию азовок напрямую, но вызывают изменения кормовой базы азовок, ихтиофауны, в частности. Сезонные миграции пиленгаса, нашествие медуз вносят коррективы в распределение морских свиней (ред.: другое название дельфинов) в теплую пору года, — отметил Андрей Кондаков.

В докладе сказано, что дельфины-азовки могут питаться рыбой (любят бычков и хамсу), ракообразными, моллюсками и даже водорослями.

Также для азовок представляют опасность «ледовые ловушки» при необычно низких температурах и антропогенное влияние.

Напомним, дельфин-азовка - вид морских млекопитающих. Ранее зоолог Тимофей Барабашин рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что в весенний период они заходят Таганрогский залив и даже в реку Дон за рыбой, которая идет на нерест.

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