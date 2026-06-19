В Ростове спасли ипподром от застройки высотками

Ростовский ипподром официально признан объектом культурного наследия. Фото: Раиса Хижняккова.

Ростовский ипподром официально признан объектом культурного наследия. Такое решение приняла рабочая группа областного комитета по охране памятников. Новый статус «достопримечательного места» навсегда защитит историческую территорию от появления безликих многоэтажек. Вместо масштабной стройки, которая грозила этой площадке, здесь планируют создать уникальное общественное пространство и полностью возродить донские конные традиции. Защита знакового для города объекта стала принципиальным вопросом личной повестки для главы региона Юрия Слюсаря.

— Есть места, которые невозможно вычеркнуть из судьбы города, как бы ни менялись эпохи. Ростовский ипподром — именно такое. Мы сделали все, чтобы он снова стал нашим местом силы и притяжения. Главное — он сохранит свое исконное назначение, как и 130 лет назад, когда впервые был обозначен на карте города в качестве арены для скачек. Здесь не просто давали показательные выступления — это была площадка для испытаний, именно здесь выводили нашу знаменитую донскую породу лошадей. Для меня это место имеет особое значение. Это одна из первых тем, которой я лично занялся, вернувшись на малую родину. Мне было важно не дать потерять это пространство, сохранить его уникальную историю и неповторимую атмосферу. Сегодня мы сделали важнейший шаг. Ипподром станет объектом культурного наследия - достопримечательным местом. Иногда, чтобы город уверенно смотрел в будущее, нужно обернуться и бережно сохранить то, что по-настоящему дорого, — написал губернатор в своем официальном канале в МАХ.

В экспертном сообществе такой исход дела называют важнейшим прецедентом в сфере градозащиты. Свою оценку историческому решению дал политолог, кандидат политических наук Роман Пупыкин.

— Признание ростовского ипподрома объектом культурного наследия — важный шаг для сохранения исторического облика города. Это событие имеет и значимый символический смысл. Команда губернатора продемонстрировала, что государственные институты способны эффективно пресекать попытки коммерциализации знаковых для нас, ростовчан, мест, возвращая их в общественное пользование. Власть слышит людей. И способна защищать их интересы. Такое решение подчеркивает приоритет культурно-исторической ценности над сиюминутной экономической выгодой и задает позитивный прецедент для защиты городской среды в будущем. Ключевую роль в разрешении ситуации сыграла активная и конструктивная позиция губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и его команды однопартоийцев. Оперативное взаимодействие с федеральными надзорными органами, включая Генпрокуратуру, позволило не только вернуть объект в государственную собственность, но и обеспечить его дальнейшее функционирование, - отметил эксперт.

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