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НовостиОбщество21 июня 2026 4:14

Больше десятка БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 21 июня

Силы ПВО сбили вражеских дроны в семи муниципалитетах Ростовской области
Марина ЮРЬЕВА
В ночь на 21 июня Ростовская область подверглась атаке БПЛА.

В ночь на 21 июня Ростовская область подверглась атаке БПЛА.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 21 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили больше десятка вражеских беспилотников в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

По словам донского губернатора, сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали. Информация будет уточняться.

Власти напоминают, что в регионе сохраняется беспилотная опасность и простят людей соблюдать меры предосторожности. Нужно покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

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