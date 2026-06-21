Ростовская область отправила в Китай крупную партию пухоперьевой смеси

Ростовская область вносит вклад в сотрудничество России и Китая. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С территории Ростовской области в Китай экспортировано более 14 тонн пухоперьевой смеси. Об этом говорится на сайте территориального Управления Россельхознадзора.

Пухоперьевая смесь – натуральный наполнитель, который получают из оперения водоплавающих птиц (гусей, уток, гагар, лебедей). Специалисты ведомства досмотрели партию с 8 по 11 июня в местах полного таможенного оформления Ростовской области для последующей отправки на экспорт в Китай.

- Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область заняла второе место по агроэкспорту в стране

На Дону планируют нарастить экспортные поставки продукции АПК (подробнее)