В Ростовской области 66-летний мужчина утонул в реке

В Ростовской области спасатели достали из реки тело 66-летнего мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В донском регионе утонул 66-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Трагедия случилась в воскресенье, 21 июня, в слободе Титовка Миллеровского района. Тело мужчины в реке Деркул заметили очевидцы. Они позвонили в экстренную службу.

Погибшего извлекли из воды сотрудники Миллеровского поисково-спасательного подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что с начала купального сезона в водоемах Ростовской области утонули восемь человек.

— Большинство трагедий случились на необорудованных пляжах, — прокомментировали в МЧС.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на воде: не употреблять перед купанием спиртное, не заходить в прохладную воду разгоряченными, не отдыхать на диких пляжах.

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