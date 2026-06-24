Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июня

Света не будет в десятках многоквартирных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 24 июня затронут десятки домов в разных районах города, оставив без ресурса сотни горожан. Энергетики назвали адреса, по которым электричества не будет.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- проспект Космонавтов, 32В/21В;

- улица Веры Пановой, 1-23 и 2-32;

- улица Коммунальная, 25-39 и 26-40;

- улица Артемовская, 27-49 и 22-44;

- улица 2-я Володарского, 87-131 и 80-104;

- улица Днепростроевская, 79-99 и 96-118;

- улица Кулагина, 35-49 и 56-58;

- улица Литвинова, 32-36;

- улица Портовая, 188А;

- улица Черкесская, 24-42 и 25-51;

- улица Волгоградская, 1-23 и 2-28;

- улица Текучева, 9-17 и 18-30.

С 9:00 до 16:00:

- улица Кемеровская, 51-67 и 50-70;

- улица 20 лет Октября, 49-77 и 26-64;

- улица Конституционная, 47-63 и 48-58;

- улица Курчатова, 31-63;

- переулок Угловой, 1-31 и 2-20;

- улица Тихого Дона, 31-47 и 30-40.

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