Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 24 июня затронут десятки домов в разных районах города, оставив без ресурса сотни горожан. Энергетики назвали адреса, по которым электричества не будет.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- проспект Космонавтов, 32В/21В;
- улица Веры Пановой, 1-23 и 2-32;
- улица Коммунальная, 25-39 и 26-40;
- улица Артемовская, 27-49 и 22-44;
- улица 2-я Володарского, 87-131 и 80-104;
- улица Днепростроевская, 79-99 и 96-118;
- улица Кулагина, 35-49 и 56-58;
- улица Литвинова, 32-36;
- улица Портовая, 188А;
- улица Черкесская, 24-42 и 25-51;
- улица Волгоградская, 1-23 и 2-28;
- улица Текучева, 9-17 и 18-30.
С 9:00 до 16:00:
- улица Кемеровская, 51-67 и 50-70;
- улица 20 лет Октября, 49-77 и 26-64;
- улица Конституционная, 47-63 и 48-58;
- улица Курчатова, 31-63;
- переулок Угловой, 1-31 и 2-20;
- улица Тихого Дона, 31-47 и 30-40.
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