Четыре компании из Ростовской области стали победителями во всероссийской премии «Любимый малый бизнес»

Обладатель гран-при премии. Фото: Предоставлено салоном красоты «Креатив»

Третий сезон всероссийской премии «Любимый малый бизнес» собрал рекордное число предпринимателей — более 42,7 тысяч. 100 лауреатов федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела от Сбербанка, а 10 обладателей гран-при — еще и возможность отдохнуть на премиальном курорте «Мрия».

Донской бизнес завоевал сразу 4 награды: обладателями гран-при стали салон красоты «Креатив» (c. Чалтырь) и парк «Лога» (х. Старая Станица), а лауреатами федерального этапа — резиденция «Embargo Villa» (г. Ростов-на-Дону) и магазин обуви «Basarab» (г. Ростов-на-Дону).

- Новость о победе в премии стала для меня полной неожиданностью. Когда прозвучало, что речь идет о миллионе рублей, эмоции захлестнули: был шок, слезы, смех. Коллеги, находившиеся рядом, сначала тоже не поверили, но быстро разделили со мной этот момент. В ближайшем будущем мы планируем укреплять позиции своих салонов, усиливать сервис и продолжать развивать команду, потому что именно люди остаются главным ресурсом нашего дела. Через них бизнес превращается из простого ремесла в живую, устойчивую систему. Личный бренд, искренний сервис, любовь к каждому клиенту и постоянное обучение — вот что держит все на плаву даже в небольшом селе, - поделилась Эмма Исаян, основательница салонов красоты «Креатив».

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива

По сравнению с прошлым годом число участников премии выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза. В общей сложности банк провел 11 церемоний награждения по всей стране — от Владивостока до Анапы и отметил 1100 победителей региональных этапов. Самыми популярными номинациями у участников стали «Сервис и ремонт», «Ритейл: продукты питания», «Ресторанный бизнес», «Ритейл: товары для дома» и «Сельское хозяйство и животноводство». Победителей определяли комплексно: 30% баллов давала аналитика банка — обороты, кредиты, деловая активность. Остальные 70% сложились из отзывов, анализа мотивационных эссе, опроса реальных клиентов компаний на онлайн-панели и решения более 70 отраслевых экспертов.

- Предприниматели — это драйверы экономики, создающие новые возможности, рабочие места и инновационные решения. Они нуждаются в поддержке, чтобы расти, цифровизироваться и выходить на новые рынки. Каждый предприниматель для нас особенно ценен и уникален. Донской бизнес нуждается в таких решениях, которые помогут их идее стать лучшей на рынке и любимой у сотен тысяч клиентов. В прошлом году у нас было три победителя премии из Ростовской области, в этом - уже четыре. Мы искренне гордимся успехами наших донских предпринимателей и рады быть их надежным партнером и помощником для развития, - прокомментировал Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.