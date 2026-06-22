Ростовчанам объяснили, как не платить чужие долги за свет после продажи квартиры

Чтобы избежать пеней, нужно уведомить поставщика о сделке. Фото: Николай Оберемченко

При продаже квартиры бывшему собственнику могут приходить квитанции с долгом за электроэнергию. В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объяснили, как не платить по чужим счетам.

В компании рассказали, что и после сделки по продаже квартиры прежний хозяин рискует и дальше получать платежки за уже проданное жилье. Самая неприятная ситуация — когда в этих квитанциях появляется долг, который накопил новый владелец, не оформивший договор на свое имя.

— Причина в том, что данные о смене владельца не передаются автоматически. До переоформления лицевого счета действует старый договор, и потребителем продолжает числиться предыдущий собственник. Чтобы избежать пеней и лишних споров, нужно уведомить поставщика о сделке, — поясняют ресурсники.

Подать заявление можно онлайн — через сайт rostov.tns-e.ru, личный кабинет или мобильное приложение. К обращению необходимо приложить копию договора купли-продажи, дарения или другого документа, подтверждающего переход прав.

— Новому владельцу также следует передать свои паспортные данные, выписку из ЕГРН, показания счетчика и сведения о зарегистрированных в квартире людях.

В компании подчеркивают, что своевременное обновление информации поможет избежать чужих долгов и гарантирует корректные начисления за реально потребленный ресурс. Переоформить договор можно на сайте компании.