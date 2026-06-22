11 человек погибли в ДТП с мототранспортом в Ростовской области в июне

Водителям нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За июнь 2026 года в Ростовской области в 111 ДТП с мототранспортом погибли 11 человек, еще 117 получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали 35 детей. Информацию управления Госавтоинспекции публикует «Городской репортер».

Мототранспорт — это мотоциклы, скутеры, питбайки и другие подобные средства передвижения. Например, в Батайске 17-летний водитель питбайка получил травмы после обгона в запрещенном месте, а в селе Малая Неклиновка Неклиновского района погиб 57-летний водитель мотоцикла «Альфа».

Чаще всего аварии с участием мототранспорта происходят из-за превышения скорости, нарушения правил обгона, а также при несоблюдении дистанции и бокового интервала. Кроме того, в аварии часто попадают водители без прав.

Жителей Дона просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией.

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