Власти собираются нанять патрульных для охраны подземных переходов в Ростове

Патрульные должны обеспечивать безопасность в переходах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону решили нанять патрульных для охраны подземных переходов города. Сейчас тендер открыт на сайте госзакупок, сообщает издание «Панорама Ростова-на-Дону».

Подрядчика ищет ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Стоимость контракта — 1,7 млн рублей. Победителя конкурса определят 24 июня.

Заказчик требует, чтобы подрядчик в период с июля по декабрь 2026 года обеспечил ежедневную охрану 22 подземных переходов. Объекты должны обходить дважды в сутки, а затем направлять отчеты в МКУ «ДИСОТИ».

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