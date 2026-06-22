Власти собираются нанять патрульных для охраны подземных переходов в Ростове

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону решили нанять патрульных для охраны подземных переходов города. Сейчас тендер открыт на сайте госзакупок, сообщает издание «Панорама Ростова-на-Дону».
Подрядчика ищет ростовская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Стоимость контракта — 1,7 млн рублей. Победителя конкурса определят 24 июня.
Заказчик требует, чтобы подрядчик в период с июля по декабрь 2026 года обеспечил ежедневную охрану 22 подземных переходов. Объекты должны обходить дважды в сутки, а затем направлять отчеты в МКУ «ДИСОТИ».
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