Главу департамента экономики Ростова задержали по подозрению в хищении средств

Официально задержание не комментировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор департамента экономики Ростова-на-Дону задержан по подозрению в причастности к хищению и растрате бюджетных средств на 60 млн рублей. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «КП-Северный Кавказ».

Официально задержание не комментировали. Детали неизвестны.

Напомним, ранее чиновник работал в администрации Ставрополя и в аппарате правительства края, в том числе был первым помощником губернатора, заместителем главы Грачевского района и заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края.

С 2022 по 2025 год занимал пост министра экономического развития Ставропольского края, а в декабре 2025 года возглавил департамент экономики Ростова-на-Дону.

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