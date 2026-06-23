Семья Ким из Ростовской области награждена орденом «Родительская слава»

Алена Александровна и Артур Валерьевич воспитывают десятерых детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Семья Ким из Аксайского района Ростовской области удостоена ордена «Родительская слава». Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Алена Александровна и Артур Валерьевич воспитывают десятерых детей. Старший сын Вадим учится в медицинском университете, средний сын Александр служит в армии. Младшие ребята ходят в школу. Кроме уроков дети также с удовольствием посещают занятия по гимнастике, рисованию и музыке.

Глава семьи работает водителем-экспедитором, мама — подполковник юстиции. Женщина много работает, и все свое свободное время посвящает детям. По выходным родители с детьми часто выезжают на рыбалку, это семейная традиция.

— Поздравляю всю большую семью с государственной наградой. Гордимся нашими семьями и прекрасными семейными традициями Дона, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее медали ордена «Родительская слава» были удостоены две семьи — Полторак из Новочеркасска и Щавелевы из Волгодонска.

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