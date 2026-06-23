Семья Ким из Ростовской области награждена орденом «Родительская слава»

Семья Ким из Аксайского района Ростовской области удостоена ордена «Родительская слава». Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Алена Александровна и Артур Валерьевич воспитывают десятерых детей. Старший сын Вадим учится в медицинском университете, средний сын Александр служит в армии. Младшие ребята ходят в школу. Кроме уроков дети также с удовольствием посещают занятия по гимнастике, рисованию и музыке.
Глава семьи работает водителем-экспедитором, мама — подполковник юстиции. Женщина много работает, и все свое свободное время посвящает детям. По выходным родители с детьми часто выезжают на рыбалку, это семейная традиция.
— Поздравляю всю большую семью с государственной наградой. Гордимся нашими семьями и прекрасными семейными традициями Дона, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее медали ордена «Родительская слава» были удостоены две семьи — Полторак из Новочеркасска и Щавелевы из Волгодонска.
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