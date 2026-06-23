Под Ростовом в аквапарке утонул трехлетний мальчик. Фото: СУ СК по РО.

В Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело после трагического происшествия в местном аквапарке. Во вторник, 23 июня, в открытом бассейне развлекательного комплекса утонул трехлетний мальчик.

Региональное управление Следственного комитета квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

- В настоящее время на территории аквапарка работает следственная группа, сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и персонал, а также проводят необходимые экспертизы для установления всех деталей ЧП, - рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Свою проверку по факту гибели ребенка также начала прокуратура.

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