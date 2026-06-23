Родители ростовских одиннадцатиклассников массово критикуют систему ЕГЭ

В Ростове только 27 процентов родителей выпускников поддержали проведение ЕГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове-на-Дону отношение к Единому государственному экзамену остается преимущественно негативным, причем сильнее всего систему критикуют семьи, которые сталкиваются с ней напрямую. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по результатам проведенного опроса.

Исследование показало заметную разницу в оценках между теми, кто воспитывает выпускников, и остальными горожанами. Среди родителей одиннадцатиклассников противников экзамена оказалось больше всего — 66%. Главная претензия этой группы заключается в том, что современная школа делает упор на заучивание алгоритмов и механическую зубрежку, а не на развитие гибкого мышления. Положительно о ЕГЭ высказались лишь 27% родителей, отметив, что сама система не так страшна, как психологическое запугивание детей перед тестами.

Среди всего экономически активного населения города уровень недовольства чуть ниже. Здесь отрицательные отзывы оставили 59% опрошенных, тогда как поддержали экзамен только 18%. В эту выборку вошли все работающие ростовчане, включая тех, у кого нет детей школьного возраста.

Аналитики также зафиксировали прямую зависимость мнения горожан от их возраста и образования. Ростовчане с высшим образованием критикуют единый экзамен значительно чаще, чем обладатели дипломов средних профессиональных учебных заведений.

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