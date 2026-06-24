В хуторе Ленинский ввели карантин из-за бешеной собаки

На территории Куйбышевского района установили ограничительные мероприятия из-за бешенства у животного. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районе Ростовской области ввели карантин. Причиной стало выявление бешенства у домашней собаки. Сейчас ограничения действуют на территории хутора.

Эпизоотическим очагом было признано домовладение на улице Садовой, 27. Карантин также распространяется на прилегающую территорию в радиусе 500 метров от этого участка.

Ранее сообщалось, что в Ростове ввели карантин по бешенству из-за больной кошки. Известно, что животное проживало в частном секторе на Западном.

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