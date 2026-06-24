Модернизацию трамвая в Ростове приостановили

Строительство трамвайных путей в Ростове подорожало вдвое. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Реализация концессионного проекта по модернизации ростовского трамвая была приостановлена. Причиной стало резкое подорожание. Стоимость строительства выросла с 40,9 до 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил и.о. директора департамента транспорта Евгений Романцов.

При этом объем работ сокращается: протяженность путей уменьшится со 119 до 59,7 километра, количество вагонов — со 106 до 53, а строительство одного из депо исключается. В таких условиях, по оценке городских властей, проект теряет экономическую целесообразность. На заседании городской Думы бюджетные средства, заложенные на софинансирование, сняли.

Деньги, которые не были потрачены, направят на закупку нового подвижного состава для общественного транспорта.

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