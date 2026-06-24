В Ростовской области число профзаболеваний сократилось на 66%

90% профзаболеваний на Дону приходится на угольную промышленность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области снизилось число профессиональных заболеваний. По данным Роспотребнадзора за прошлый год, общее количество выявленных случаев сократилось на 66,4% по сравнению с 2024 годом.

Показатель заболеваемости снизился с 3,3 до 1,09 случая на тысячу работников. За год не зафиксировано ни одного случая профзаболевания среди женщин, когда в 2024 году их было 13.

Несмотря на общее улучшение, основная доля приходится на угольную промышленность — сто случаев, или почти 90% от всех выявленных. Еще восемь случаев зафиксировали в производстве паровых котлов и четыре — в авиастроении.

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