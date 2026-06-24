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НовостиОбщество24 июня 2026 10:48

«Дом Максимова» в центре Ростова продают за 430 миллионов рублей

Историческое здание на улице Семашко выставили на продажу
Екатерина ПОПОВА
Историческое здание на улице Семашко выставили на продажу.

Историческое здание на улице Семашко выставили на продажу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Ростова-на-Дону продают историческое здание — «Дом Максимова» на улице Семашко. Здание находится недалеко от Центрального рынка. Такое объявление появилось на одном из популярных сайтов с объявлениями.

Пятиэтажное здание с цокольным этажом имеет общую площадь 8,6 тысячи квадратных метров. В нем провели капитальный ремонт, сейчас оно готово к эксплуатации.

Земельный участок под зданием находится в собственности продавца. Стоимость объекта — 430 миллионов рублей.

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