Ростовчане получат повышенный кешбэк при оплате покупок за границей через Мой МТС

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Для пользователей дебетовой карты МТС Деньги за границей стал доступен повышенный кешбэк 5% при оплате покупок по QR-коду через приложение Мой МТС. Повышенный кешбэк доступен в торговых точках в десяти странах: Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.

Мгновенно выпустить виртуальную дебетовую карту можно прямо в приложении Мой МТС в разделе «Деньги», а также онлайн на сайте. Каждый месяц пользователь может выбирать до пяти категорий повышенного кешбэка в разделе «Выгода» в приложении или веб-версии сервиса МТС Деньги, включая отдельную категорию кешбэка 5% за покупки за рубежом. Воспользоваться опцией можно до сентября.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать сам код. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания. Максимальная сумма повышенного кешбэка – 1000 рублей в месяц, его можно копить и возвращать деньгами, компенсируя совершенные покупки.

Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма платежа – 400 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить, даже если у вас нет связи.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.

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