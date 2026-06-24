Суд в Ростове вынес приговор по делу о призывах к террористическим атакам

Слушания состоялись в Южном окружном военном суде. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону жителя Батайска осудили за экстремистские призывы и оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина снял на камеру место падения украинского БПЛА. При этом во время видеозаписи он призвал к атаке на другие объекты. Позже видео было опубликовано в Интернете, доступ к ролику имело неограниченное количество людей.

После этого в отношении нарушителя завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)

Южный окружной военный суд назначил подсудимому штраф в 400 тысяч рублей, а также на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Приговор вступил в силу.

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