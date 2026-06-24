В Новочеркасске завершились технические работы по увеличению скорости мобильного интернета

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В столице казачества завершились работы по модернизации телеком-оборудования, благодаря чему более 160 тысяч дончан теперь могут пользоваться мобильным интернетом до 80 Мбит/с. Это стало возможным после того, как инженеры оператора МегаФон провели перераспределение частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 3G в LTE.

Изменения коснулись Новочеркасска с учётом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Позитивные изменения отразились на въездах и выездах из города. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

- Специалисты заранее обновили телеком-оборудование перед летним сезоном. С начала года туристический поток в Новочеркасск вырос на 10%. Город известен не только как историческая столица казачества, но и своей уникальной планировкой центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют «маленьким Парижем», - отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

По обезличенным данным оператора, среднемесячное потребление интернет-трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тысячами фотографий высокого разрешения с видами города - если выложить их в ряд, они протянутся на несколько километров.