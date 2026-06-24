Схему подделки медицинских книжек раскрыли в Ростовской области

Завели дело, ведется следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завели дело по фактам подделки медицинских книжек и превышения должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

41-летнюю жительницу Батайска подозревают в трех эпизодах подделки документов, а статью о превышении полномочий инкриминировали сотрудникам одного из учреждений здравоохранения Ростовской области (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с февраля по июль 2025 года подозреваемая вместе с медиками оформила медицинские книжки для трех человек. В документы внесли ложные сведения об осмотрах, а также допуски к работе с детьми и к продаже продуктов. Кроме того, фальшивый документ сделали для работника сферы коммунально-бытового обслуживания населения.

— Дело возбуждено по материалам ОВД ОБОП УУР ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители уже провели обыски. Изъяты медицинские книжки, техника, печати, штампы и документация. Следствие еще ведется, — прокомментировали в Следкоме.

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