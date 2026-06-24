В Ростове проведут горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав

Звонки будут принимать сотрудники прокуратуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону проведут горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав граждан. Об этом сообщают городские власти.

Звонки будут принимать сотрудники прокуратуры донской столицы.

Период работы горячей линии — с 29 июня по 3 июля. Получить консультации с понедельника по четверг можно будет в период с 9 до 18 часов. В пятницу горячая линия будет доступна с 9 до 16:45. Перерыв — с 13 до 13:45.

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