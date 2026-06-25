Застройщик в Ростове опроверг сообщения о собственной национализации

Информация о том, что компания перешла под контроль государства, не соответствует действительности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону застройщик — компания СК10 — опроверг информацию об изъятии своих активов и собственной национализации. Комментарий поступил от организации после публикаций в СМИ.

— Официальное разъяснение в связи с публикациями о решении суда по иску Генеральной прокуратуры России к ряду юридических лиц. Строительная компания не являлась стороной упомянутого судебного разбирательства и не фигурировало в исковых требованиях. Какие-либо требования в отношении компании отсутствуют, — говорится в информации пресс-службы СК10.

Отмечается также, что каких-либо решений или документов, предусматривающих обращение или взыскание в доход государства активов компании, нет.

— Распространяемая в отдельных публикациях и комментариях информация о том, что строительная компания перешла под контроль государства, не соответствует действительности. Мы ведем активное строительство всех своих действующих проектов, — подчеркивает застройщик.

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