Шестерых жителей Ростова осудили за похищение человека и вымогательство

Суд назначил участникам похищения сроки от 4 лет и 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шестерых жителей Ростова-на-Дону осудили за похищение человека, вымогательство и использование чужого транспорта (ст. 126 УК РФ, 163 УК РФ и 166 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 года сообщники потребовали от двух жителей региона 1,2 млн рублей. Чтобы получить деньги, одного из мужчин силой посадили в его же машину и угрожали с применением силы. В итоге у жертвы забрали 300 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

О случившемся полицейским сообщил очевидец. После этого задержание провели следователи СК. Суд назначил участникам похищения сроки от 4 лет и 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. Ростовчан отправили в колонии общего и строгого режимов.

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