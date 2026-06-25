На полигоне ТБО в Шахтах сократили очаги горения, открытого пламени нет

На мусорном полигоне в тушении задействовали дополнительную технику. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На мусорном полигоне в Шахтах потушили открытое горение и сократили очаги тления до 40 кв. метров. Об этом 25 июня сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Открытое горение отсутствует. Площадь очагов тления сокращена до 40 кв. метров. Работы ведутся в усиленном режиме. Привлечена дополнительная техника. На объекте задействовано 10 спецмашин и 15 человек, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Напомним, о возгорании на полигоне ТБО стало известно 23 июня. Тогда горение с дымом зафиксировали на площади в 300 кв. метров. Вчера, 24 июня, горение сократили до 200 кв. метров.

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