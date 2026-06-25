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НовостиОбщество25 июня 2026 10:22

В Ростове хирурги удалили у пенсионера опухоль весом в 15 кг

Операцию из-за внушительной опухоли провели 68-летнему жителю Ростовской области
Ангелина СКИБА
Операцию провели в НМИЦ онкологии Минздрава России.

Операцию провели в НМИЦ онкологии Минздрава России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области медики спасли пенсионера с 15-килограммовой опухолью. Об этом рассказали в НМИЦ онкологии Минздрава России.

Злокачественное новообразование размером 35х45 см обнаружили у 68-летнего мужчины. При этом сначала он не подозревал болезнь, но видел, что у него начал интенсивно расти живот. Также были жалобы на работу желудка и кишечника.

Когда пенсионер обратился в поликлинику, провели КТ. В итоге оказалось, что опухоль заполняла 2/3 забрюшинного пространства.

Затем пациента приняли в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии. Там сразу же сообщили, что необходима операция.

— Злокачественная опухоль заполняла брюшную полость и распространялась на органы. Мы удалили новообразование, левый фланг ободочной кишки, левую почку и надпочечник. Операции в таких случаях следует проводить только в федеральных онкологических центрах. Вмешательство должна выполнять высокопрофессиональная хирургическая бригада и опытная анестезиологическая служба, — отметил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Олег Кит.

Медик добавил, что забрюшинная липосаркома — такой диагноз поставили пациенту — формируется из клеток жировой ткани. Она быстро увеличивается и редко дает метастазы, но случаются рецидивы.

Несмотря на размеры опухоли, возраст, наличие сердечно-сосудистых патологий, мужчина хорошо перенес операцию, его уже выписали. Теперь он должен пройти химиотерапию.

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