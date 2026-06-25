Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 14:39

В Ростовской области объявили ракетную опасность

Жителей Дона предупредили о ракетной опасности вечером 25 июня
Ангелина СКИБА
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 17:05, информация о снятии угрозы пока не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Шести районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В Ростовской области уничтожили больше десятка БПЛА в ночь на 25 июня (подробности)