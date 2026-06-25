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НовостиОбщество25 июня 2026 14:47

В Ростове, Таганроге и Волгодонске в 2027 году планируют закупить более 120 новых автобусов

Каждый третий автобус на Дону старше десяти лет
Екатерина ПОПОВА
Каждый третий автобус на Дону старше десяти лет.

Каждый третий автобус на Дону старше десяти лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня на маршруты Ростова-на-Дону вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Однако в этом году дополнительных поставок не планируется. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

По ее словам, для других муниципалитетов сейчас прорабатывают заявку на федеральную субсидию. Если ее одобрят, в следующем году закупят более 120 автобусов для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Министр отметила, что каждый третий автобус в регионе старше десяти лет, а в некоторых городах есть машины аж 1980–1990-х годов.

Такая ситуация требует системных решений. Власти разрабатывают программу обновления не только для автобусов, но и для электротранспорта. Она касается 49 опорных населенных пунктов.

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