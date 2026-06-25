В Ростове, Таганроге и Волгодонске в 2027 году планируют закупить более 120 новых автобусов

Каждый третий автобус на Дону старше десяти лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня на маршруты Ростова-на-Дону вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Однако в этом году дополнительных поставок не планируется. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

По ее словам, для других муниципалитетов сейчас прорабатывают заявку на федеральную субсидию. Если ее одобрят, в следующем году закупят более 120 автобусов для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Министр отметила, что каждый третий автобус в регионе старше десяти лет, а в некоторых городах есть машины аж 1980–1990-х годов.

Такая ситуация требует системных решений. Власти разрабатывают программу обновления не только для автобусов, но и для электротранспорта. Она касается 49 опорных населенных пунктов.

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