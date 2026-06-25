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НовостиОбщество25 июня 2026 17:07

В Красном Сулине благоустроят парк площадью два гектара

В поселке Несветай ГРЭС под Красным Сулином начали подготовку к благоустройству общественной территории
Екатерина ПОПОВА
В поселке Несветай ГРЭС под Красным Сулином начали подготовку к благоустройству общественной территории.

В поселке Несветай ГРЭС под Красным Сулином начали подготовку к благоустройству общественной территории.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Сулине подписали договор с подрядчиком на благоустройство общественной территории площадью более двух гектаров. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Пространство в поселке Несветай ГРЭС планируют комплексно преобразить с акцентом на экологичность и озеленение. Работы начнутся в ближайшее время и завершатся до конца 2027 года.

Из двух гектаров под зеленые зоны отведут более 1,3 гектара — это 65% всей территории. Отметим, что проект парка признали победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в 2025 году.

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