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НовостиОбщество25 июня 2026 18:20

Базу отдыха на Левобережной в Ростове продают за 58 миллионов рублей

Администрация Ростова-на-Дону выставила на торги здание и земельный участок на Левобережной, 82
Екатерина ПОПОВА
Администрация Ростова выставила на торги здание и земельный участок на Левобережной, 82.

Администрация Ростова выставила на торги здание и земельный участок на Левобережной, 82.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На торги выставили двухэтажное нежилое здание на улице Левобережной, 82 в Ростове-на-Дону. Общая площадь строения составляет 468,9 квадратных метра, земельный участок — 5215 квадратных метров. Аукцион был назначен на 20 июля. Такая информация появилась на сайте городской администрации.

Известно, что вид разрешенного использования участка — «База отдыха». Начальная цена лота составляет 58 миллионов рублей. При этом стоимость самого здания составляет более девяти миллионов, а земельного участка — более 48 миллионов рублей.

Ознакомиться с документацией можно на официальном сайте администрации города.

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