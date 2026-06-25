Базу отдыха на Левобережной в Ростове продают за 58 миллионов рублей

Администрация Ростова выставила на торги здание и земельный участок на Левобережной, 82. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На торги выставили двухэтажное нежилое здание на улице Левобережной, 82 в Ростове-на-Дону. Общая площадь строения составляет 468,9 квадратных метра, земельный участок — 5215 квадратных метров. Аукцион был назначен на 20 июля. Такая информация появилась на сайте городской администрации.

Известно, что вид разрешенного использования участка — «База отдыха». Начальная цена лота составляет 58 миллионов рублей. При этом стоимость самого здания составляет более девяти миллионов, а земельного участка — более 48 миллионов рублей.

Ознакомиться с документацией можно на официальном сайте администрации города.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участок под самостроем в Ростове продадут на аукционе за 3,9 млн рублей