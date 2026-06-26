В Ростовской области автомобиль врезался в трамвайную остановку после ДТП

В Таганроге автомобиль врезался в остановочный павильон. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ходе ДТП автомобиль повредил остановочный павильон. Об этом говорится в канале МАХ «Таганрогский трамвай».

Авария произошла в четверг, 25 июня в Таганроге. На улице Ленина столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них врезался в остановочный павильон. По сведениям Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП люди не пострадали, машины получили механические повреждения. Однако авария доставила неудобства пассажирам электротранспорта.

- Трамваи маршрутов №1 и №3 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановке «Больница №7» (в сторону центра) – павильон поврежден в результате стороннего ДТП. Ближайшие остановки для посадки и высадки (в сторону центра) – «Ружейный переулок» и «Завод Красный Котельщик», - говорится в сообщении.

В настоящее время поврежденный остановочный павильон восстанавливают.

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