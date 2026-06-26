Под Ростовом фармацевты отпускали популярные у наркоманов препараты без рецепта

В Ростовской области суд оштрафовал аптеку за грубые нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В донской аптеке популярные у наркоманов препараты отпускали с нарушением правил. Об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Специалисты ведомства провели проверку в аптеке города Сальска и установили, что в ней числилось 2802 упаковки препаратов, популярных среди наркоманов. Однако сами лекарства и рецепты в ней отсутствовали, а в журнале учета операций не было сведений об их продаже.

Кроме того, лекарства, подлежащие предметно-количественному учету, хранились в отдельной комнате в заводских коробках на полу. Причем, она не опечатывалась в конце дня, как это положено по правилам.

В итоге Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

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