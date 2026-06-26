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НовостиОбщество26 июня 2026 5:49

В Ростовской области за сутки 25 июня потушили 22 возгорания

В донском регионе спасатели извлекли из водоема тело пропавшего мужчины
Марина ЮРЬЕВА
В Ростовской области потушили 6 пожаров и 16 возгораний.

В Ростовской области потушили 6 пожаров и 16 возгораний.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В донском регионе за 25 июня потушили 22 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Спасатели ликвидировали 6 техногенных пожаров и 16 загораний сухой растительности и мусора. Кроме того, они извлекли из водоема тело 57-летнего мужчины в хуторе Масаловка Каменского района. Он ушел из дома еще 19 июня и считался без вести пропавшим.

- Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся следственные мероприятия, - говорится в сообщении ведомства.

Всего за сутки на разные ЧП выезжали 148 сотрудников МЧС на 37 единицах спецтехники.

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